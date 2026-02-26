Android telefonlarda Gemini dönemi başlıyor: İşte yeni özellikler

Android işletim sisteminin başındaki isim Sameer Samat, Gemini'nin yakında akıllı telefonlarda çok adımlı görevleri kolayca üstlenebileceğini duyurdu.

Bu yenilikçi özellik ilk etapta Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Samsung Galaxy S26 modellerinde kullanıcılarla buluşacak.

GRUP SOHBETİNDEN OTOMATİK PİZZA SİPARİŞİ

Düzenlenen etkinlikte Gemini'nin karmaşık bir aile grup sohbetini analiz ederek herkesin tercihine uygun pizza siparişini teslimat uygulaması üzerinden hazırladığı gösterildi.

Kullanıcının sadece son onayı verdiği bu akıllı sistem, yapay zeka teknolojisinin geldiği son noktayı kanıtlıyor.

Gemini'nin kısa süre önce Chrome tarayıcısına eklenen otomatik tarama özelliği, gelecek yeni güncellemeyle doğrudan Android işletim sistemine entegre edilecek.

Google bu stratejik hamleyle, yapay zekayı basit bir sohbet robotundan ziyade kapsamlı bir verimlilik asistanı olarak konumlandırıyor.

SİRİ REKABETTE GERİDE KALDI

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde Siri için duyurduğu ekran tanıma gibi iddialı özellikler henüz piyasaya sürülmedi ve şirket bu yetenekleri sergileyen reklamları geri çekti.

İddialara göre söz konusu yeteneklerin bazıları iOS 27 sürümüne kadar gecikebilir ve bu durum Google'ın yapay zeka pazarındaki liderliğini büyük ölçüde güçlendiriyor.