Samsung Galaxy S26 işlemcisi Exynos 2600 özellikleri belli oldu

Samsung Foundry'nin 2nm GAA üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, önceki nesle göre işlemci performansında yüzde 39'luk devasa bir artış sunuyor.

Güç tasarruflu çekirdeklerin tamamen rafa kaldırıldığı bu yeni 10 çekirdekli mimaride, 3.8 GHz hızında çalışan bir adet C1 Ultra ve dokuz adet yüksek performanslı C1 Pro çekirdeği yer alıyor.

YAPAY ZEKA VE OYUN DENEYİMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Donanım destekli kuantum sonrası kriptografi (PQC) kullanan ilk yapay zeka motoruna sahip olan çip, Exynos 2500 modeline kıyasla yüzde 113 daha yüksek yapay zeka performansı vadediyor.

Cihazın içindeki Xclipse 960 grafik birimi ise oyunlarda iki kat daha fazla işlem gücü ve yüzde 50 daha iyi ışın izleme performansı sağlayarak akıllı telefon sınırlarını zorluyor.

KAMERA YETENEKLERİ VE YENİ SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil işlemcinin görüntü sinyal işlemcisi 320 megapiksele kadar kamera desteği sunarken, Apple'ın ProRes formatına rakip olan APV video kodekiyle 8K 30fps kayıt imkanı tanıyor.

Geçmişteki ısınma sorunlarını çözmek için geliştirilen Isı Yolu Bloğu (HPB) teknolojisi sayesinde, Exynos 2600 yüksek işlem yükü altında bile uzun süre performans kaybı yaşamadan serin bir şekilde çalışabiliyor.

GALAXY S26 SERİSİYLE PİYASAYA ÇIKTI

Dahili bir modem barındırmayan ve bağlantı özelliklerini harici çiplerle sağlayacak olan Exynos 2600, UFS 4.1 depolama ve LPDDR5X bellek teknolojilerini tam olarak destekliyor.

Şu anda seri üretimde olan bu yenilikçi ve güçlü işlemci, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ akıllı telefon modellerine güç vermeye başladı.