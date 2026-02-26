Dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro 2026'da geliyor

Teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarlarında köklü bir tasarım değişikliğine gidiyor.

Ortaya çıkan raporlara göre şirket, dokunmatik ekran teknolojisini destekleyen ilk OLED MacBook Pro modelleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

DİNAMİK ADA VE YENİ MACOS TASARIMI

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar, klasik çentik tasarımı yerine iPhone'lardan aşina olduğumuz etkileşimli Dinamik Ada özelliğiyle gelecek.

Ayrıca macOS işletim sistemi de dokunmatik kullanıma özel olarak güncellenerek kullanıcılara iPad benzeri hareketlerle daha esnek bir deneyim sunacak.

Yeni MacBook Pro modellerinin mevcut donanım düzenini koruması ancak çok daha ince bir kasayla kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor.

14 ve 16 inç boyutlarındaki cihazlar, Apple'ın 2 nanometre üretim süreciyle geliştirdiği son teknoloji M6 Pro ve M6 Max çiplerinden güç alacak.

OLED ekranlı MacBook Pro’nun 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.