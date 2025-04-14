Android Auto, yakında akıllı gözlüklerle çalışabilir

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, araç içi deneyimi geliştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kısa süre önce yayınlanan Android Auto 14.2 sürümünün beta versiyonunda dikkat çekici bir yenilik tespit edildi.

9to5Google'ın detaylı analizine göre, yeni yazılımda bulunan bazı kod satırları, Google'ın Android Auto için akıllı gözlük desteği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu potansiyel entegrasyon, sürücülerin araç kullanırken navigasyon ve diğer önemli bilgilere erişim biçiminde devrim yaratabilir.

ANDROID AUTO KODLARINDA AKILLI GÖZLÜK İZLERİ BULUNDU

Android Auto 14.2'nin kodunu inceleyen geliştiriciler, "Gözlükler" adında yeni bir ayar bölümüyle karşılaştılar. Bu bölüme ait iki satırlık kod ise dikkatleri üzerine çekti:

Bu kodlar, Android Auto'nun, sürücülere adım adım yol tariflerini doğrudan akıllı gözlükleri üzerinden iletebileceği anlamına geliyor.

Bu sayede sürücüler, araç ekranına bakmak zorunda kalmadan, tam önlerinde yol tariflerini net bir şekilde görebilecekler.

AKILLI GÖZLÜKLER SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRABİLİR

Android Auto'nun temel amacı, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmadan haritalar, müzik, aramalar ve mesajlar gibi önemli bilgilere güvenli bir şekilde erişmelerini sağlamak.

Akıllı gözlük entegrasyonu ise bu güvenliği bir adım daha ileriye taşıyabilir. Gösterge paneline veya araç ekranına bakmak yerine, sürücüler yönlendirmeleri doğrudan görüş alanlarında, adeta bir "head-up display" gibi deneyimleyebilirler.