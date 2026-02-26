Honor, dünyanın en ince Android tabletini duyurdu: MagicPad 4

MWC 2026 etkinliği öncesinde teknoloji devlerinden Honor, rakiplerini geride bırakan yeni tableti MagicPad 4 modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.

Yeni tablet, 5,1 mm kalınlığındaki iPad Pro ve Galaxy Tab S11 gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak dünyanın en ince Android tableti ünvanını kazandı.

EKRAN VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Önceki nesildeki 13,3 inçlik ekranın yerini 12,3 inç boyutunda ve 165Hz yenileme hızına sahip üst düzey bir OLED panel alıyor.

Daha ince ve kompakt bir tasarıma kavuşan cihaz, selefi MagicPad 3 modeline kıyasla yaklaşık 145 gram daha hafif bir yapı sunuyor.

Performans tarafında gücünü Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alan tablet, Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemine sahip.

Kullanıcılara 12 GB RAM ile 256 GB depolama veya 16 GB RAM ile 512 GB depolama olmak üzere iki farklı donanım konfigürasyonu sunuluyor.

Cihazın batarya kapasitesi 10.100 mAh seviyesine düşürülse de kullanılan OLED panelin üstün enerji verimliliği sayesinde daha uzun bir kullanım süresi elde edilmesi bekleniyor.

Arka tarafında 13 MP ve ön tarafında 9 MP kamera barındıran tablet, sekiz hoparlörlü gelişmiş sistemiyle benzersiz bir mekansal ses deneyimi vadediyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Şimdiden büyük merak uyandıran ince tasarım harikası MagicPad 4 modelinin resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı.