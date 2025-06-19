Antarktika'da gizemli radyo dalgaları tespit edildi

Antarktika üzerinde yüzen bir dizi hassas araçtan oluşan Antarktika Darbeli Geçici Anten (ANITA) deneyi, kıtanın buzullarından yansıyan ve şu anda açıklanamayan radyo sinyalleri keşfetti.

Bu gizemli sinyallerin, yeni bir parçacığın veya bilinmeyen bir fiziksel etkileşimin varlığına işaret edebileceği düşünülüyor.

AÇIKLANAMAYAN SİNYALLER VE NÖTRİNO ŞÜPHESİ

ANITA deneyi, normalde uzaydan gelen kozmik ışınları tespit etmek üzere tasarlandı. Ancak bu son olayda, radyo dalgalarının ufkun altından, yani buzun içinden yukarı doğru, çok dik bir açıyla geldiği gözlemlendi.

Bu durum, sinyali yaratan parçacığın ANITA'ya ulaşmadan önce binlerce kilometrelik kayadan geçmesi gerektiği anlamına geliyor ki bu, bilinen parçacıkların yapamayacağı bir şey.

İlk şüpheli "hayalet parçacıklar" olarak bilinen nötrinolar olsa da sinyallerin açısı ve gücü, bilinen nötrino davranışlarıyla uyuşmuyor.

Diğer büyük nötrino dedektörlerinin de bu sinyallere karşılık gelen bir şey tespit edememesi, gizemi daha da derinleştirdi.

Bu nedenle ANITA araştırmacıları, sinyalleri "anormal" olarak ilan etti ve bunların büyük olasılıkla nötrinolardan kaynaklanmadığı sonucuna vardı.

Bu açıklanamayan gizemli radyo dalgaları, standart fizik modelinin ötesinde yeni bir şeyin kanıtı olabilir.

Bilim insanları, bunun evrenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan gizemli karanlık madde ile ilgili bir ipucu bile olabileceğini düşünüyor. Gizemi çözmek için şu anda PUEO adlı daha hassas bir deney geliştiriliyor.