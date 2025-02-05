Apple, AirTag 2 ile kritik güvenlik sorununu çözecek

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen yeni nesil AirTag cihazı AirTag 2'nin, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve güvenlik konusunda önemli iyileştirmelerle geliyor.

Özellikle hoparlörün çıkarılmasının zorlaştırılması, kullanıcıların gizlilik endişelerini azaltmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

KÖTÜYE KULLANILIYORDU

AirTag'ler, eşyaları bulmak için harika araçlar olsalar da takip amaçlı kötüye kullanılabilme potansiyeli taşıyor.

Bu durum, kullanıcıların gizliliği konusunda endişelere yol açmıştı. Apple, bu endişeleri gidermek adına AirTag 2'de donanımsal bir değişikliğe giderek, hoparlörün kolayca çıkarılmasını engelleyecek.

Bu sayede, kötü niyetli kişilerin AirTag'leri gizlice takip amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra, AirTag 2'nin iPhone 15'tekine benzer yeni bir ultra geniş bant çipiyle geleceği de söyleniyor.

Bu çip sayesinde, AirTag Precision Finding özelliğinin menzili genişleyebilir ve hatta üç katına çıkabilir. Bu da kullanıcıların kayıp eşyalarını daha kolay bulmasına yardımcı olacak.