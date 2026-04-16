Apple ile Elon Musk arasında gerilim: Grok uygulaması App Store'dan kaldırılabilir

ABD'li Demokrat senatörlerin baskısı üzerine harekete geçen Apple, Grok uygulamasını App Store'dan kaldırma uyarısında bulundu.

NBC News tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre, platformda kadın ve çocukların rıza dışı cinsel içerikli deepfake videolarının oluşturulması, bu kararda etkili oldu.

SENATÖRLERDEN TİM COOK'A UYARI MEKTUBU

Rıza dışı oluşturulan uygunsuz görüntüler, sosyal medya platformlarına yönelik endişeleri artırarak X ve Grok uygulamalarının askıya alınması çağrılarına yol açtı.

Bir grup senatör, çocuk istismarı materyalleri dağıtıldığı gerekçesiyle Apple CEO'su Tim Cook'a resmi bir mektup göndererek her iki uygulamanın da askıya alınmasını talep etti.

APPLE GÜNCELLEMELERİ YETERSİZ BULDU

Tepkilerin ardından xAI ekibiyle iletişime geçen Apple yetkilileri, içerik denetiminin iyileştirilmesi için net bir eylem planı istedi.

Geliştiricilerin sunduğu ilk güncelleme yetersiz bulunarak reddedilirken, yapılan uyarıların ardından ikinci başvuru kabul edildi.

Teknoloji devi Apple, gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde uygulamanın App Store'dan tamamen kaldırılacağını belirterek Grok geliştiricilerine net bir uyarıda bulundu.

Yapılan son görüşmeler ve eklenen yeni özelliklerin ardından önemli iyileştirmeler yapıldığı tespit edilerek uygulamanın son başvurusu onaylandı.

X CEPHESİNDEN İDDİALARA SAVUNMA

Yaşanan tartışmaların ardından resmi güvenlik hesabı üzerinden bir açıklama yapan X yönetimi ise yöneltilen iddialara karşı kendini savundu.

Açıklamada, kullanıcıların rızası olmadan açık içerikli deepfake videolar oluşturmasının kesinlikle yasak olduğu ve platformda hızlı filtreler gibi kapsamlı güvenlik önlemlerinin bulunduğu vurgulandı.