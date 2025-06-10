Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine Türkçe dil desteği geldi: Türkiye'ye ne zaman gelecek

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Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinde Türkiye'deki kullanıcıları sevindiren bir duyuru yaptı.

Şirket, yeni işletim sistemleriyle birlikte tanıttığı yapay zeka özellikleri bütünü olan Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin de ekleneceğini açıkladı.

WWDC 2025'TE TÜRKÇE MÜJDESİ

Etkinlikte yapılan açıklamaya göre, Apple Intelligence özellikleri önümüzdeki dönemde birçok yeni dil desteği kazanacak ve bu diller arasında artık Türkçe de yer alacak.

Bu, kullanıcıların Apple'ın yeni nesil yapay zeka özelliklerini doğrudan ana dillerinde kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Daha önce sadece belirli dillerde sunulan bu özelliklerin Türkiye'deki kullanıcılara da açılacak olması, önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Bu sayede Siri ve diğer uygulamalardaki yapay zeka yetenekleri çok daha anlamlı hale gelecek.

ÇIKIŞ TARİHİ VE CİHAZ GEREKSİNİMLERİ

Apple, yapay zeka özelliklerine Türkçe desteğinin ne zaman geleceğiyle ilgili net bir tarih vermekten kaçındı. Ancak yapılan açıklamada, desteğin "bu sene içinde" yani 2025 yılı bitmeden kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Bu yeni ve gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini kullanabilmek için donanım tarafında ise bir kısıtlama bulunuyor. Bu özellikleri, yalnızca iPhone 15 Pro veya daha yeni bir iPhone modeline sahip olan kullanıcılar deneyimleyebilecek.