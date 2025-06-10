Apple, iPadOS 26'yı tanıttı: İşte iPad'lere gelecek özellikler

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Apple, iPad serisi için en son yazılım güncellemesi olan iPadOS 26'yı WWDC 2025 etkinliğinde resmen duyurdu.

Yeni sürüm; yenilenmiş bir tasarım, yepyeni bir pencereleme sistemiyle geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri ve temel uygulamalarda önemli yükseltmeler de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme getiriyor.

"SIVI CAM" TASARIMI VE YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26'daki en dikkat çekici görsel değişiklik, iPad arayüzüne modern ve yarı saydam bir görünüm kazandıran yeni "Sıvı Cam" (Liquid Glass) tasarımı oldu. Bu yeni estetik, daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Bir diğer önemli yenilik ise kullanıcıların uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yeni pencereleme sistemi.

Bu özellik, masaüstü sınıfı bir pencere yönetimini tablet form faktörüne taşıyarak çoklu görev yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor.

APPLE INTELLIGENCE VE GÜNCELLENEN UYGULAMALAR

Yeni iPadOS 26, Apple Intelligence özelliklerini de iPad'e getiriyor. Bu entegrasyon sayesinde, diller arasında kesintisiz iletişim için Canlı Çeviri gibi akıllı özellikler kullanılabilecek.

Çekirdek uygulamalar da önemli ölçüde güncellendi. Dosyalar uygulaması artık daha iyi organizasyon ve özelleştirme seçenekleri sunarken, daha önce Mac'te bulunan Önizleme (Preview) uygulaması da iPad'e geldi.

Bu sayede kullanıcılar, Apple Pencil veya dokunmatik ekranla PDF ve görüntüleri kolayca görüntüleyip düzenleyebilecek.