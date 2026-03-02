Apple Watch Ultra 4 sonbaharda geliyor: İşte beklenen 4 yenilik

Apple, önümüzdeki sonbahar aylarında piyasaya sürmeye hazırlandığı Apple Watch Ultra 4 modeliyle akıllı saat pazarındaki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sızdırılan son raporlara göre yeni cihaz, donanım ve yazılım tarafında dört temel yenilikle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

YEPYENİ SAĞLIK SENSÖRLERİ GELİYOR

Yeni nesil akıllı saatte yer alacak sağlık sensörü bileşenlerinin sayısının, önceki modellere kıyasla iki katına çıkarılması bekleniyor.

Bu donanım artışı sayesinde algoritmik veri yorumlamasına olan bağımlılık azalarak kullanıcılara çok daha isabetli sağlık verileri sunulacak.

TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Cihazın dış tasarımında bazı önemli yenilikler yapılacağı belirtilirken, beklenen MicroLED ekran planlarının değişmesi nedeniyle saatin boyutlarındaki büyümenin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

TOUCH ID DESTEĞİ

En dikkat çeken yenilik ise sızdırılan kodlarda ortaya çıkan ve parola girme derdini bitirecek olan Touch ID biyometrik kimlik doğrulama sisteminin cihaza eklenecek olması.

PİL ÖMRÜ ARTACAK

Akıllı saatte kullanılacak yeni S sınıfı işlemci ve gelişmiş sensörler sayesinde cihazın güç verimliliğinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Bu verimlilik artışı Apple'a, pil ömründen ödün vermeden diğer sensörlere yer açmak için bataryayı küçültme ve tasarımı inceltme fırsatı verecek.