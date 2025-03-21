Apple, yayınlamadığı yapay zeka özellikleri yüzünden dava edildi

Haber Merkezi

Apple, tanıttığı ancak gecikmeli olarak sunacağı Apple Intelligence özellikleri nedeniyle federal bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Dava, Apple'ın geliştirilmiş Siri de dahil olmak üzere temel özelliklerin başlangıçta planlanandan çok daha sonra yayınlanacağını kabul etmesinin ardından geldi.

San Jose'deki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, Apple Intelligence destekli iPhone'ları ve diğer cihazları satın alanlar adına toplu dava statüsü ve belirtilmeyen maddi tazminat talep ediyor.

APPLE'IN REKLAMLARI ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Dava dilekçesinde, Apple'ın reklamlarının tüketicilerde bu özelliklerin cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanılabilir olacağı yönünde makul bir beklenti oluşturduğu belirtiliyor.

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

Apple'ın gelişmiş AI yetenekleri iddialarının aksine, Ürünler Apple Intelligence'ın önemli ölçüde sınırlı veya tamamen yok olan bir versiyonunu sunarak tüketicileri gerçek faydası ve performansı hakkında yanılttı.



Daha da kötüsü, Davalı Ürünlerini bu abartılı AI yeteneklerine dayanarak tanıttı ve tüketicilerin var olmayan veya önemli ölçüde yanlış tanıtılan özelliklere sahip bir cihaz satın aldıklarına inanmalarına yol açtı.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple temsilcisi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Dava, yapay zeka uygulamaları nedeniyle Google ve OpenAI şirketini de dava eden Clarkson Hukuk Bürosu tarafından açıldı.