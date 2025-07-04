Apple'dan geri adım: Katlanabilir iPad modeli iptal edildi

Teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan Apple'ın katlanabilir iPad projesi, yeni bir rapora göre beklenmedik bir şekilde durduruldu.

Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre şirket, tablet kategorisini yeniden tanımlaması beklenen bu iddialı projeyi şimdilik askıya aldı.

MALİYET VE TALEP ENDİŞELERİ

Projenin duraklatılmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri maliyet. Rapora göre katlanabilir iPad'in tahmini fiyatının, Apple'ın mevcut en pahalı premium ürünlerinden bile çok daha yüksek olacağı anlaşıldı.

Bu durum, şirketin benzer bir maliyet engeli nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyen Vision Pro başlığından sonra yeni bir niş ürün piyasaya sürme konusunda temkinli davranmasına neden oldu.

Tablet pazarının zaten sınırlı bir kitleye hitap etmesi, daha da niş olacak katlanabilir bir modelin üretim maliyetlerini haklı çıkarma konusunda soru işaretleri doğurdu.

TEKNİK ENGEL: EKRANDAKİ KIRIŞIKLIK SORUNU

Bir diğer önemli engel ise teknik zorluklar, özellikle de ekran teknolojisi. Apple'ın, mevcut katlanabilir cihazların çoğunda görülen ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ekran ortasındaki görünür kırışıklığı minimuma indirmek istediği biliniyor.

Ancak rapora göre, bu sorunu ortadan kaldıracak uygulanabilir bir teknolojik çözümün günümüzde henüz bulunmaması, projenin askıya alınmasındaki en kritik teknik faktör oldu. Şirketin donanım kalitesi standartlarından ödün vermek istememesi, bu kararda belirleyici rol oynadı.