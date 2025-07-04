Apple'dan yeni iPhone patenti: Sinema kalitesinde kameralar geliyor

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon fotoğrafçılığında devrim yaratabilecek yeni bir görüntü sensörü için patent aldı.

"Yüksek Dinamik Aralık ve Düşük Gürültüye Sahip Yığılmış Piksellere Sahip Görüntü Sensörü" başlıklı patent, gelecekteki iPhone kameralarının yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyabilir.

20 DURAK DİNAMİK ARALIK NE ANLAMA GELİYOR

Patentlenen sensörün en dikkat çekici özelliği, 20 durağa kadar dinamik aralık yakalama kapasitesidir.

Bu, neredeyse insan gözünün algılayabildiği ışık miktarına eşdeğer ve günümüzdeki profesyonel sinema kameralarının (genellikle 13-14 durak) bile ötesinde bir başarı anlamına gelir.

Daha yüksek dinamik aralık, kameranın bir sahnedeki en parlak ve en karanlık alanlardaki detayları aynı anda kayıpsız bir şekilde yakalayabilmesi demektir. Bu da çok daha gerçekçi renkler ve inanılmaz detay seviyeleri sunar.

TEKNOLOJİNİN ARKASINDAKİ SIR: YIĞILMIŞ PİKSELLER

Apple'ın bu başarıyı hedeflediği teknoloji, "yığılmış" bir sensör mimarisine dayanıyor. Bu tasarım, ışığı yakalayan katman ile elektroniği işleyen mantık katmanını üst üste koyarak daha ince bir kamera modülüne daha gelişmiş teknolojilerin sığdırılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca patentte yer alan LOFIC (Yanal Taşma Entegrasyon Kapasitörü) teknolojisi, her pikselin farklı seviyelerdeki ışığı kayıpsız bir şekilde işlemesini sağlıyor.

Bu sayede, loş bir odadaki parlak bir pencere gibi zorlu sahnelerde bile tüm detaylar korunabiliyor.

DAHA NET GÖRÜNTÜLER İÇİN GERÇEK ZAMANLI GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Patent, sensörün gürültü engelleme yeteneklerine de vurgu yapıyor. Her pikselin içine yerleştirilmiş özel bir devre, istenmeyen gürültüyü (grenlenmeyi) gerçek zamanlı olarak algılayıp ortadan kaldırıyor.

Bu teknoloji, özellikle düşük ışık koşullarında bile son derece net ve temiz görüntüler elde edilmesini sağlayacak.

Gelecekte iPhone'lara veya Vision Pro'ya entegre edilmesi durumunda, kullanıcılar doğrudan cihazlarından sinematik kalitede HDR videolar çekebilecekler.