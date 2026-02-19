Bakterilerden bile daha ufak: Dünyanın en küçük QR kodu üretildi

TU Wien ve Cerabyte araştırmacıları, yalnızca 1,98 mikrometrekare boyutunda bir QR kod geliştirerek veri depolama teknolojisinde çığır açtı.

Çoğu bakteriden bile daha küçük olan bu inanılmaz yapı, önceki rekor sahibinden yüzde 37 daha ufak boyutlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Modern sabit disklerin kısa ömürlü yapısının aksine bu yeni teknoloji, verileri korumak için yoğun ısı ve basınca dayanıklı ince seramik filmler kullanıyor.

Odaklanmış iyon ışınlarıyla seramik katmana işlenen piksellerin her biri, yaklaşık 49 nanometre genişliğiyle görünür ışık dalga boylarından on kat daha küçük bir yapıda.

A4 BOYUTUNDA 2 TERABAYT VERİ KAPASİTESİ

Sadece elektron mikroskobuyla okunabilen bu son derece kararlı kod, mevcut veri merkezlerinin aksine soğutmaya veya elektrik enerjisine ihtiyaç duymuyor.

Bu eşsiz seramik teknolojisi sayesinde, standart bir A4 kağıdı boyutundaki alanda 2 terabayttan fazla veri, yüzyıllarca bozulmadan saklanabiliyor.

Veri merkezlerinden kaynaklanan devasa karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltma potansiyeli taşıyan bu yöntem, dijital bilgi çağı için yeşil bir alternatif sunuyor.

Endüstriyel uygulamaları incelemeye başlayan araştırma ekibi, karmaşık veri yapılarına ulaşmak için üretim sürecini daha hızlı ve ucuz hale getirmeye odaklanıyor.