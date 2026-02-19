PlayStation Plus Türkiye fiyatlarında indirim: İşte yeni paket ücretleri

Oyun fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde Sony, PlayStation Plus abonelikleri için Türkiye'ye özel sürpriz bir indirim fırsatı sundu.

Kampanya kapsamında Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin 12 aylık satın alımlarında büyük fiyat düşüşleri yaşandı.

YILLIK PAKETLERDE YÜZDE 35'E VARAN TASARRUF

Yapılan indirimle birlikte 12 aylık PS Plus Deluxe aboneliğinin fiyatı 4 bin 266 TL'den 2 bin 772,90 TL'ye düşerek yüzde 35 oranında tasarruf sağladı.

PS Plus Extra paketinin yıllık ücreti ise yüzde 25 indirimle 3 bin 645 TL yerine 2 bin 733,75 TL olarak belirlendi.

Oyunseverlerin dikkatini çeken bu indirimli fiyatlar sadece yeni kullanıcılara veya halihazırda aktif aboneliği bulunmayan kişilere sunuluyor.

Kaçırılmayacak bu özel fırsatın 26 Şubat tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.