WhatsApp'a yeni güvenlik özelliği: Hesap şifresi

WhatsApp, kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kayıt ve giriş süreçlerine yeni bir güvenlik katmanı eklemeye hazırlanıyor.

Geliştirme aşamasındaki bu yeni özellik sayesinde, hesaplara bir parola tanımlanabilecek.

ŞİFRELEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK

Kullanıcılar uygulama ayarları üzerinden en az bir harf ve rakam içeren, 6 ila 20 karakter uzunluğunda özel bir şifre belirleyebilecek.

Tamamen isteğe bağlı olan bu hesap parolası, istendiği zaman güncellenebilecek veya tamamen kaldırılabilecek.

Yeni sistem devreye girdiğinde, giriş sürecinde SMS kodu ve iki adımlı doğrulama PIN'inin ardından bu yeni parolanın da girilmesi istenecek.

Böylece kötü niyetli kişiler SIM kart kopyalama yöntemiyle diğer kodları ele geçirse bile, özel şifreyi bilmeden hesaba erişim sağlayamayacak.