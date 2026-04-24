GTA 6 bekleyenlere müjde: Gecikme olmadan piyasaya sürülecek

GTAVI O'Clock podcast'inde paylaşılan bilgilere göre, daha önce birkaç kez ertelenen oyun için Rockstar Games cephesinde yeni bir gecikme planı bulunmuyor.

Herhangi bir aksilik yaşanmazsa, oyuncuların heyecanla beklediği yapım bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

GEÇMİŞ ERTELEMELERİN NEDENİ TEKNİK SORUNLARDI

İlk olarak 2025 yılının sonbahar ayları için planlanan oyun, geliştirme aşamasında karşılaşılan teknik aksaklıklar ve optimizasyon sorunları sebebiyle 2026 yılına ötelenmişti.

Buna ek olarak, oyun içeriğinde yapılan son dakika değişiklikleri de takvimin kasım ayına sarkmasına neden olmuştu.

PC OYUNCULARI BİRAZ DAHA BEKLEYECEK

GTA 6'nın geliştirme süreci öncelikle PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi sabit donanımlı konsollara odaklandığı için bilgisayar sürümü daha ileri bir tarihte çıkış yapacak.

Bu karar nedeniyle PC oyuncularının oyunu deneyimlemek için konsol sahiplerine kıyasla daha fazla beklemesi gerekecek.