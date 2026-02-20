Küresel oyun pazarı 2025 yılında 195,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı

Epyllion tarafından yayımlanan "2026 Video Oyun Sektörünün Durumu" raporu, oyun dünyasındaki çarpıcı finansal değişimleri gözler önüne serdi.

Rapora göre, küresel video oyun pazarındaki yazılım satışları, 2025 yılında yüzde 5,3 artarak 195,6 milyar dolara ulaştı.

KONSOL SATIŞLARI DÜŞTÜ, ABONELİKLER YÜKSELDİ

Konsol yazılım harcamaları 41,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de, geleneksel oyun satışları geçen yıla kıyasla yüzde 11 oranında geriledi.

Bu devasa gelirin asıl kaynağının PlayStation Plus ve Xbox Game Pass gibi platform abonelik hizmetleri olduğu belirtiliyor.

PC OYUNCULUĞU KONSOLU GERİDE BIRAKTI

Pandemi sonrası düşüş yaşamayan PC oyunculuğu, içerik satışlarında 2020 yılından bu yana yüzde 30 oranında büyük bir ivme kaydetti.

Küresel harcamaların yüzde 20'sini oluşturan Çinli oyuncular hariç tutulduğunda bile PC pazarı, büyüme rakamlarında konsol pazarını 6,7 milyar dolar geride bırakmayı başardı.

Sektördeki özel yatırımların yüzde 55 azalması, dev şirketlerden küçük stüdyolara kadar pek çok geliştiriciyi işten çıkarmalara ve maliyetleri düşürmek için dış kaynak kullanımına mecbur bıraktı.

Diğer yandan, 47,3 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşan Roblox pazarın en büyük güçlerinden biri haline gelirken, platformun çocuk güvenliği odaklı hukuki sorunları aşmaya çalıştığı vurgulanıyor.