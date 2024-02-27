Bayraktar TB3'ten büyük bir başarı daha: 9 saat havada kaldı Baykar, Bayraktar TB3'ün SİHA'nın 19. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar TB3, 9 saat havada kaldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, savunma sanayisinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 SİHA'nın 19. uçuş testi başarıyla gerçekleşti.

Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün 9 saat havada kaldığı ifade edildi.

"Türk havacılığının altın çağı"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bu başarısını, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.