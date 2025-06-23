Bilim insanları uyardı: Bir yıldız Dünya'yı yörüngeden çıkarabilir

Yeni bir bilimsel çalışma, Dünya'nın yörüngesinin sanıldığı kadar stabil olmayabileceğini ortaya koydu.

Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin yakınından geçen bir yıldızın kütle çekim etkilerinin, gezegenlerin yörüngelerini istikrarsızlaştırabileceğini ve gezegenimizi bir kaos senaryosuna sürükleyebileceğini buldu.

YÜZDE 0,2'LİK "GEZEGENSEL KAOS" RİSKİ

Icarus dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş Sistemi'nin yakınından geçen bir yıldız, gezegen yörüngelerinde sapmalara neden olabilir.

Bu durumun, milyarlarca yıllık bir zaman diliminde, Dünya'nın yörüngesinden çıkarak Güneş'e veya başka bir gezegene çarpma ihtimali yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Bu oran çok düşük olsa da önceki araştırmaların öne sürdüğünden daha yüksek bir risk teşkil ediyor.

Araştırmacılar, önümüzdeki dört milyar yıl boyunca Güneş Sistemi'ndeki istikrarsızlığın en olası tetikleyicisinin yakınımızdan geçen yıldızlar olduğunu belirtiyor.

YAKLAŞAN TEHDİT: GLIESE 710

Bu tür yıldız geçişleri genellikle birkaç yüz bin yılda bir gerçekleşiyor. Bilim insanları, Gliese 710 adlı bir yıldızın önümüzdeki 1,3 milyon yıl içinde Güneş Sistemi'ne oldukça yakın bir geçiş yapacağını tahmin ediyor.

Bu karşılaşmanın, Güneş Sistemi'nin en dışındaki Oort Bulutu'nu parçalayarak gezegenimize doğru kuyrukluyıldızlar gönderme potansiyeli bulunuyor.

Ayrıca, bu tür geçişlerin milyonlarca yıl boyunca biriken kütle çekim etkileri, Dünya'nın yörüngesini yavaş yavaş değiştirebilir.