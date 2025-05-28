Bu teknoloji Çin denizaltılarını neredeyse tespit edilemez hale getirebilir

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Çin'in Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, denizaltıların gizlilik yeteneklerini önemli ölçüde artırabilecek çığır açan yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Çin'in Noise and Vibration Control dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu yenilik teorik olarak düşman sonar sistemlerinin tespit menzilini yüzde 50'nin üzerinde azaltabiliyor.

Ekibin çalışmaları, üniversitenin Mekanik Sistemler ve Titreşim Devlet Anahtar Laboratuvarı'ndan Zhang Zhiyi liderliğinde yürütüldü.

YENİ TEKNOLOJİ DENİZALTI MOTOR GÜRÜLTÜSÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR

Yeni teknoloji, geleneksel sabit motor bağlantılarını hibrit aktif-pasif titreşim izolasyon sistemiyle değiştirmeyi amaçlıyor ve bu sistem, denizaltı gövdelerinden iletilen motor gürültüsünü 26 dB'ye kadar azaltabiliyor.

Yenilikçi tasarımda, titreşim dağıtımı için çelik-kauçuk-çelik "sandviç" bir halka ve gürültüyü daha da azaltmak için motorun etrafına radyal olarak yerleştirilmiş 12 piezoelektrik aktüatörlü aktif bir katman kullanılıyor.

Sistemdeki elektrikle çalışan piezoelektrik aktüatörler, hassas kol mekanizmaları sayesinde motorun mikron düzeyindeki hareketlerini güçlü kontrol kuvvetleriyle etkisiz hale getirebiliyor.

Çalışmada, su altı araç gürültüsünde 10 dB'lik bir azalmanın bile, gürültünün algılanabilir menzilini yüzde 32'ye kadar azaltabileceği belirtiliyor, çünkü güç ekipmanı sesi düşük hızlı seyirde birincil tespit imzası görevi görüyor.

LABORATUVAR TESTLERİ YENİ SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANSINI DOĞRULADI

Zhang'ın ekibi, ölçeklendirilmiş bir prototip üzerinde gerçekleştirdiği laboratuvar testlerinde, 100 Hz'de 24 dB ve 400 Hz'de 26 dB gibi mükemmel gürültü azaltma performansı elde etti.

Etkili bant genişliğinin 10-500Hz aralığında olması, sistemin motor harmoniklerinin çoğunu kapsadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, sistemin tepki süresinin çok kısa olması nedeniyle gerçek zamanlı gürültü engellemenin mümkün olduğunu da ifade etti.