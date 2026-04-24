ChatGPT hafıza sıfırlama 2026: ChatGPT geçmişi nasıl silinir

ChatGPT günlük yaşamın vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi.

Kullanıcılar; araştırmadan planlamaya, alışverişten kişisel önerilere kadar pek çok konuda bu sohbet robotundan destek alıyor.

Ancak zamanla yapılan aramalar, sorular ve sohbet geçmişi birikiyor ve bazı kullanıcılar bu verileri silmek ya da sıfırlamak isteyebiliyor.

Sohbet silmek, sadece konuşmaları kaldırır; Hafıza temizlemek, ChatGPT’nin seninle ilgili öğrendiği bilgileri siler.

Peki, ChatGPT'de geçmiş nasıl temizlenir, hafıza nasıl sıfırlanır? Adım adım anlattık.

CHATGPT HAFIZA SIFIRLAMA İŞLEMİ

ChatGPT’nin seni hatırladığı bilgiler için:

Ayarlar (Settings) menüsüne gir

“Personalization” / “Kişiselleştirme” bölümünü aç

“Memory” (Hafıza) kısmına gir

Buradan:

Tek tek kayıtlı bilgileri silebilir

Ya da “Clear memory” / “Hafızayı temizle” seçeneğiyle tamamen sıfırlayabilirsin

CHATGPT GEÇMİŞİ SİLME İŞLEMİ

Sol menüde yer alan sohbet listesine gir

Silmek istediğin konuşmanın üzerine gel

Çıkan çöp kutusu simgesine tıkla

Tüm geçmişi silmek için:

Ayarlar (Settings) → “Data Controls” / “Veri Kontrolleri”

“Clear all chats” seçeneğini kullan