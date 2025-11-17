Çin, dünyanın en büyük uçurtmasını test ediyor: Rüzgardan elektrik elde edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, dünyanın en büyük güç üreten uçurtmasının uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak rüzgar enerjisi teknolojisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Test, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Alxa Sol Banner'da gerçekleştirildi.

300 METRE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞIYOR

Sistem, 5 bin metrekare büyüklüğündeki dev uçurtmanın bir helyum balonu yardımıyla yerden yaklaşık 300 metre yükseğe çıkarılmasıyla çalışıyor.

Havada açılan uçurtma, yerdeki bir jeneratöre bağlı çekiş kablolarını çekerek rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürüyor.

MALİYETLERİ YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR

Geleneksel rüzgar türbinlerinin aksine bu sistem, daha yüksek irtifalardaki güçlü ve istikrarlı rüzgarları yakalamak için tasarlandı.

Bu teknoloji, arazi kullanımında yüzde 95 tasarruf sağlarken çelik kullanımını yüzde 90 azaltıyor ve elektrik üretim maliyetini yaklaşık yüzde 30 düşürüyor.

10 BİN EVE ELEKTRİK SAĞLAYABİLİR

Uzmanlar, 10 megavat gücündeki bir uçurtma tabanlı sistemin yılda yaklaşık 20 milyon kilovatsaat elektrik üretebileceğini belirtiyor. Bu kapasite, yaklaşık 10 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

TİCARİ KULLANIM İÇİN ADIM ATILDI

China Energy Engineering Corporation tarafından geliştirilen proje, ülkenin temiz enerji hedefleri doğrultusunda ticari kullanıma yönelik kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Yetkililer, gelecek yılın sonunda tam kapsamlı güç üretimi denemelerine başlayacak.