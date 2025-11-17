Çin, dünyanın en büyük uçurtmasını test ediyor: Rüzgardan elektrik elde edecek

- Çin, 5 bin metrekarelik uçurtma sistemini kullanarak yüksek irtifa rüzgarlarından elektrik üretmeyi başardı.
- Bu sistem, geleneksel türbinlere göre daha yüksek irtifa rüzgarlarını hedef alarak maliyet ve arazi kullanımını azaltıyor.
- Proje, Çin'in temiz enerji hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak görülüyor.
Çin, dünyanın en büyük güç üreten uçurtmasının uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak rüzgar enerjisi teknolojisinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
Test, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Alxa Sol Banner'da gerçekleştirildi.
300 METRE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞIYOR
Sistem, 5 bin metrekare büyüklüğündeki dev uçurtmanın bir helyum balonu yardımıyla yerden yaklaşık 300 metre yükseğe çıkarılmasıyla çalışıyor.
Havada açılan uçurtma, yerdeki bir jeneratöre bağlı çekiş kablolarını çekerek rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürüyor.
MALİYETLERİ YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR
Geleneksel rüzgar türbinlerinin aksine bu sistem, daha yüksek irtifalardaki güçlü ve istikrarlı rüzgarları yakalamak için tasarlandı.
Bu teknoloji, arazi kullanımında yüzde 95 tasarruf sağlarken çelik kullanımını yüzde 90 azaltıyor ve elektrik üretim maliyetini yaklaşık yüzde 30 düşürüyor.
10 BİN EVE ELEKTRİK SAĞLAYABİLİR
Uzmanlar, 10 megavat gücündeki bir uçurtma tabanlı sistemin yılda yaklaşık 20 milyon kilovatsaat elektrik üretebileceğini belirtiyor. Bu kapasite, yaklaşık 10 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.
TİCARİ KULLANIM İÇİN ADIM ATILDI
China Energy Engineering Corporation tarafından geliştirilen proje, ülkenin temiz enerji hedefleri doğrultusunda ticari kullanıma yönelik kritik bir aşamayı temsil ediyor.
Yetkililer, gelecek yılın sonunda tam kapsamlı güç üretimi denemelerine başlayacak.