Çin haberleşme uyduları, verileri Starlink'ten 5 kat daha hızlı iletiyor

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Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, uydu haberleşmesinde önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Ekip, Dünya'dan 36 bin km yukarıda konumlanmış sabit bir uydudan, sadece 2W gücünde basit bir lazer kullanarak 1 Gbps gibi şaşırtıcı bir hızda veri iletmeyi başardı.

STARLINK'TEN 5 KAT HIZLI

Bu başarı, uydu iletişimi alanında yeni bir rekor anlamına geliyor. Elde edilen 1 Gbps'lik hız, Elon Musk'ın Starlink uydularının sunduğu mevcut maksimum hızdan beş kat daha hızlı. Üstelik Starlink uyduları, Dünya'ya çok daha yakın bir yörüngede faaliyet gösteriyor.

Bu gelişme, Çin'in uzay lazer iletişim teknolojisindeki liderliğini pekiştiriyor. Çin, 2020 yılında da Shijian-20 uydusunu kullanarak 10 Gbps'lik lazer bağlantısıyla bir dünya rekoru kırmıştı.

Uydu lazer bağlantılarındaki en büyük zorluk, atmosferik türbülansın lazer ışığını dağıtarak sinyali zayıflatması.

Pekin Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, bu sorunu aşmak için "AO-MDR sinerjisi" adını verdikleri yeni bir çözüm geliştirdi.

Bu yöntem, adaptif optik (AO) ve mod çeşitliliği alımı (MDR) teknolojilerini birleştiriyor. Sistem, özel mikro aynalara sahip bir teleskop ve en güçlü sinyal kanallarını gerçek zamanlı olarak seçip birleştiren bir algoritma kullanarak, sinyal gücünü ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyor ve hataları azaltıyor.