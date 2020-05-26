Çin, temmuz ayında Mars'a araç gönderecek

En Son Haber

Çin, temmuz ayında Mars'ın yüzeyine araç ve uzaktan kumandalı robot göndermeyi planlıyor.

Son yıllarda uzay yarışındaki ataklarıyla dikkat çeken Çin, ilk Mars görevini başlatmaya hazırlanıyor.

Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) tarafından yönetilecek yeni görev kapsamında, temmuz ayında kızıl gezegene bir araç fırlatılacak.

Çin'in "Tianwen" adını verdiği Mars görevinde, araç Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek ve ardından gezegene başarılı bir şekilde iniş yapması sağlanacak.

Araç, daha sonra Mars hakkında çeşitli bilgiler toplamak için göreve başlayacak.

2021'DE MARS'A ULAŞACAK

Ortalama 7 ay süren Mars yolculuğu sonrası aracın kızıl gezegene 2021'de ulaşması bekleniyor.

ÇİN UZAY ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Uzay programlarına milyarlarca euroluk yatırımlar yapan Çin hükümeti, daha önce çeşitli uydularını uzaya göndermişti. Şimdilerde ise Ay'a insan göndermenin planlarını yapan Çin, geçtiğimiz günlerde yeni bir uzay aracını piyasaya sürmüştü.