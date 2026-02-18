Çin'den lazer iletişiminde hız rekoru: 120 Gbps

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü, uydu-yer lazer iletişiminde saniyede 100 gigabit eşiğini aşarak tarihi bir başarıya ulaştı.

Pamir Platosu'ndaki araştırmacılar, 120 Gbps'lik en yüksek iletim hızına ulaşarak uzay veri iletim yeteneklerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

DONANIM DEĞİŞMEDEN KAPASİTE İKİYE KATLANDI

Mühendislik ekibi, bu büyük teknolojik atılımı AIRSAT-02 uydusunda hiçbir fiziksel donanım değişikliği yapmadan doğrudan yörüngede gerçekleştirdi.

Yalnızca yazılımın yeniden yapılandırılmasıyla mevcut kapasite 60 Gbps'den 120 Gbps'ye çıkarılarak lazer iletişiminin tam potansiyeli başarıyla ortaya kondu.

Kendi geliştirdikleri 500 milimetre açıklıklı lazer yer istasyonunu kullanan sistem, saniyeler içinde bağlantı kurarak yüzde 93'ün üzerinde bir başarı oranı elde etti.

Sistem sayesinde en fazla 108 saniye süren kesintisiz iletişim boyunca toplam 12.656 terabitlik devasa bir veri hacmi dünyaya aktarıldı.

Ekibin teknik lideri Li Yalin, ulaşılan bu yüksek veri aktarım kapasitesini yüksek verimli paralel trafik gerektiren karmaşık ve çok şeritli bir otoyola benzetti.

Yalin, daha önceki 10 Gbps hızlarındaki teknolojik eşiğin ise yeni başarının yanında sadece tek şeritli basit bir köprü gibi kaldığını vurguladı.