iPhone 17e bataryasıyla sınıfta kaldı: Yeni serinin en zayıf telefonu

Teknoloji devi Apple, 599 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken yeni iPhone 17e modelini tüketicilerin beğenisine sundu.

Ancak bu yeni akıllı telefon, batarya kapasitesi ve günlük kullanım süresi açısından beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

PİL ÖMRÜNDE GELİŞİM SAĞLANAMADI

Resmi verilere göre iPhone 17e, normal video oynatmada 26 saat ve akışlı video izlemede 21 saat ile doğrudan iPhone 16e ile tamamen aynı değerleri sunuyor.

Ortaya çıkan bu istatistikler, cihazı yeni iPhone Air modelinin bile gerisine düşürüyor.

YENİ NESLİN EN ZAYIF HALKASI

Standart iPhone 17 modeli 30 saate varan video oynatma süresi sağlarken, serinin tepe modelleri çok daha yüksek batarya performansı sergiliyor.

Kesin pil kapasitesi henüz doğrulanmamış olsa da şirketin bu bütçe dostu modelde bataryayı fiziksel olarak büyütmeye gitmediği tahmin ediliyor.

DONANIM VE TASARIM YENİLİKLERİ

Batarya tarafındaki durgunluğa rağmen telefon, gücünü yeni nesil A19 işlemciden ve gelişmiş C1X 5G modemden alıyor.

Ayrıca eski nesille aynı fiyata iki kat dahili depolama alanı, MagSafe şarj desteği ve Ceramic Shield 2 ekran koruması da kullanıcılara sunulan önemli donanım artıları arasında.

BAZI iPHONE'LARIN VİDEO OYNATMA SÜRELERİ

iPhone 17e - 21 saate kadar

iPhone 16e - 21 saate kadar

iPhone 17 - 27 saate kadar

iPhone Air - 22 saate kadar

iPhone 17 Pro - 30 saate kadar

iPhone 17 Pro Max - 35 saate kadar