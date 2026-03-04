Milli teknolojiler 'Külliye’de Ramazan' etkinliklerine renk katıyor

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı olarak “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında kurulan sergi ve deneyim alanlarını ziyaret etti. Ziyarette çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı.

Görgün, etkinliklerin bu yıl çok daha kapsamlı içerikle gerçekleştirildiğini belirterek, Ramazan'ın manevi atmosferinin kültür, sanat, bilim ve teknolojiyle birleştiğini söyledi. Ailelerin ve çocukların gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GENÇLER TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR

Etkinlik alanlarında gençler, savunma sanayisindeki başarı hikayelerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Görgün, “Gençlerimiz, ASELSAN, TUSAŞ ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla oluşturulan alanlarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile tanışıyor. Simülatör deneyimleriyle teknolojiyi yakından hisseden evlatlarımızın merakı bilgiye, heyecanı ise hedefe dönüşüyor.” dedi.

Görgün, etkinliklerin temel amacının gençlerin hem manevi değerlerini beslemeleri hem de Türkiye’nin teknolojik geleceğinde öncü olma şuurunu kazanmaları olduğunu vurguladı.

ETKİNLİKLERDE NELER VAR

SSB’nin sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, etkinliklerde şu alanlar ziyaretçilere açık olacak:

KAAN Simülatörü: Milli Muharip Uçak Deneyimi

Helikopter Simülasyon Alanı: Uçuş Heyecanı

Mucitler Müzesi: Bilim Tarihine Yolculuk

Ahşap Roket Yapım Atölyesi: Tasarım ve Üretim Deneyimi

Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri Tanıtım Alanı

Paraşüt Simülatörü: İnteraktif Deneyim

Ziyaretçiler etkinlik takvimine ve detaylı bilgilere www.kulliyederamazan.com

adresinden ulaşabilecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Haluk Görgün, tüm Ankaralıları ve çevre illerden gelen vatandaşları ramazan ayı boyunca Külliye’deki etkinliklere katılmaya davet etti. Etkinlikler, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle aileler ve gençler için eşsiz bir fırsat sunuyor.