Samsung, yaklaşık 2,5 cm boyutunda 200 MP'lik bir sensör üzerinde çalışıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekteki amiral gemisi telefonları için kamera donanımını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Çin'den gelen yeni sızıntılara göre şirket, yaklaşık 2,5 santimetre boyutunda devasa bir 200 MP kamera sensörü geliştiriyor.

YENİ SENSÖR İLE DAHA YÜKSEK IŞIK KAPASİTESİ

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, ISOCELL HPA adını taşıyan bu yeni sensör 1/1.12 inç optik formata sahip olacak.

Bu yenilik, sensörü rakiplerin kullandığı bir inç sınıfına yaklaştırarak daha fazla ışık toplanmasını ve düşük ışık performansının ciddi oranda artmasını sağlayacak.

LOFIC TEKNOLOJİSİYLE DONANIM SEVİYESİNDE KALİTE

Sızdırılan detaylar arasında, donanım seviyesinde dinamik aralığı genişleten LOFIC teknolojisinin kullanımı da dikkat çekiyor.

Bu teknoloji sayesinde yüksek kontrastlı sahnelerde gölge detayları korunurken, aşırı pozlanmış alanların önüne geçilerek çok daha doğal görüntüler elde edilebilecek.

HANGİ TELEFONLARDA KULLANILACAK

Piyasaya 2027 yılında sürülmesi hedeflenen ISOCELL HPA'nın, Galaxy modellerinden önce Çinli akıllı telefon markalarında kullanılması bekleniyor.

Diğer bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe ise Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde sensör boyutunu büyütmek yerine mevcut boyutu koruyan, ancak LOFIC iyileştirmeleri içeren ISOCELL HP6 sensörünü tercih edeceğini belirtiyor.