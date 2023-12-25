Çin'in gizemli uzay aracı, Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller yayıyor Çok gizli Çin uzay uçağı, ABD'nin Çin'in askeri alanlardan istihbarat toplayan casus balonunu düşürmesinden aylar sonra Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller yaymaya başladı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta yörüngeye fırlatılan çok gizli bir Çin uzay uçağı, Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller gönderiyor.

Shenlong adını Çin mitolojisindeki bir ruh ejderhasından alan araç, üç yıl içinde üçüncü kez Dünya'nın yörüngesine ulaştıktan sonra, arkasına 6 gizemli nesne daha takmıştı.

Nesneler ABD Uzay Kuvvetleri tarafından takip ediliyor, ancak ne oldukları veya hangi amaca hizmet ettikleri konusunda hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

ABD üzerinde güçlü sinyaller yayıyor

Amatör gök bilimci Scott Tilley, uçağı takip ediyor ve yaydığı sinyalleri inceliyor. Tilley, son zamanlarda gizemli uçağın Kuzey Amerika üzerinden geçerken en güçlü sinyalleri gönderdiğini söyledi.

Shenlong olarak adlandırılan deneysel yörünge uçağı, 14 Aralık Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 2F roketinin üzerinde fırlatıldı ve alçak yörüngeye yerleşti.

Tilley, sinyallerin yaşadığı yer olan British Columbia, Kanada yakınlarındaki bir yer istasyonunu veya tekneyi hedef aldığına inandığını söyledi .

En son lansmanından dört gün sonra Shenlong isimli uçak, uydu izleme topluluğu tarafından NESNE A'dan F'ye kadar belirlenen altı nesneyi konuşlandırdı.

Dünyanın dört bir yanındaki amatör gök bilimciler, Çin'in gizemli uzay uçağının neyin peşinde olabileceğine dair teorilerini paylaşırken, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğinden şüphe yok.

Uçağın arkasındaki 6 gizemli nesnenin ne olduğu bilinmiyor

İsviçre'deki ekip S2A Systems'a göre; B Nesnesi 'çok parlak'. Ekip, "Nesne D'nin ışık eğrisinin istikrarlı olduğunu söylüyor.

C Nesnesi hızla dönen sönük bir enkaz parçası gibi görünüyor. NESNE F de oldukça sönük ancak henüz bir dönüş tespit edilmedi. E ve D nesnelerinin uydu olduğuna inanılıyor.

Çin basınında yer alan bir duyuruda, uzay uçağının amacının 'uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek' sağlamak olduğu açıklandı; ancak başka herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bununla birlikte, Amerika'nın Boeing tasarımı X-37B gizli uzay aracının yıllarca süren tanıtım fotoğraflarına rağmen, Çinli rakibinin hiçbir fotoğrafı kamuoyuna sızdırılmadı.

ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman, "Çin'in zamanlama ve sıralama açısından bizimle aynı tarihleri seçmesi muhtemelen tesadüf değil." dedi.