Cloudflare çöktü: Dünyadaki birçok web sitesine erişim sağlanamıyor

Dijital dünyada taşları yerinden oynatan yeni bir teknik arıza, bugün öğle saatlerinde internet trafiğini adeta felç etti.

Web sitelerinin güvenliğini ve performansını sağlayan altyapı devi Cloudflare kaynaklı sorunlar nedeniyle küresel çapta çok ciddi erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcılar, gün içerisinde sıkça ziyaret ettikleri popüler platformlara girmek istediklerinde beklenmedik hata mesajlarıyla karşılaştı.

Özellikle sosyal medya ve içerik platformları, bu teknik aksaklıktan en fazla etkilenen mecralar arasında yer alıyor.

DEV PLATFORMLARDA ERİŞİM SORUNU VE HATA MESAJLARI

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya devi X platformunu ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, sayfaların yüklenmediğini fark etti.

Sitelere girmeye çalışan internet kullanıcıları, ekranlarında Cloudflare kaynaklı bir sorun olduğunu belirten teknik hata mesajları gördüler. Sayfaların açılmaması, milyonlarca kullanıcının iletişimini ve bilgi akışını kesintiye uğrattı.

CLOUDFLARE’DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan krizin büyümesi üzerine gözlerin çevrildiği Cloudflare, durumla ilgili bir güncelleme yayınlayarak sessizliğini bozdu.

Şirket yaptığı ilk açıklamada, "Cloudflare, potansiyel olarak birden fazla müşteriyi etkileyebilecek bir sorunun farkında ve araştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Şirket yetkilileri, sorunun kaynağını tespit etmeye çalıştıklarını ve daha fazla bilgi edinildikçe kamuoyu ile detayların paylaşılacağını belirtti.

Ancak ilk aşamada sorunun tam olarak neden kaynaklandığına veya çözümün ne zaman sağlanacağına dair net bir takvim sunulamadı.

KESİNTİLERİ TAKİP EDEN SİTE BİLE ÇÖKTÜ

İnternet sitelerindeki erişim sorunlarını raporlayan ve anlık durum bilgisi veren ünlü izleme sitesi Down Detector da bu büyük kesintiden nasibini aldı.

Kullanıcıların şikayetlerini bildirmek için akın ettiği site, teknik sorunlardan etkilenerek erişim güçlükleri yaşadı.

Ancak Down Detector sitesi yüklenebildiği anlarda, raporlanan sorun sayısında inanılmaz bir artış olduğu gözlemlendi.

Cloudflare, günümüzün modern çevrimiçi deneyimlerini destekleyen en temel teknolojilerin büyük bir kısmını tek başına sunuyor.

Şirket, web sitelerini siber saldırılardan koruyan güvenlik duvarlarından, yoğun trafik anlarında bile sitelerin yayında kalmasını sağlayan performans araçlarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahip.

Bu denli merkezi bir konumda bulunan bir altyapı sağlayıcısının yaşadığı teknik sorun, internetin ne kadar birbirine bağlı ve hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tek bir noktada yaşanan arıza, zincirleme bir reaksiyonla sayısız hizmeti kullanılamaz hale getirebiliyor.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Şu anda sorunun çözüldüğü görülse de zaman zaman kesintiler yaşanabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cloudflare, şu ifadeleri kullandı: