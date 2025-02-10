DeepSeek'in yükselişi, ABD'nin sert önlemler almasına neden oldu

Haber Merkezi

Sadece birkaç hafta önce, DeepSeek Çin dışında nispeten bilinmeyen bir AI hizmetiydi. Ancak küresel sahneye aniden çıkması onu AI arenasında önemli bir rakip haline getirdi ve bu hızlı yükseliş ABD'de endişelere yol açtı.

İKİ PARTİLİ GRUP YASAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Şimdi, ABD Kongresi'ndeki iki partili bir grup, DeepSeek'in hükümet cihazlarında yasaklanması için savunuculuk yapıyor.

Başlıca endişeleri, hassas verilere Çin hükümeti tarafından erişilebilme potansiyeli. NASA ve ABD Donanması ile Teksas eyaleti de dahil olmak üzere birkaç hükümet organı, sistemlerinde DeepSeek'e kısıtlamalar getirdi.

DeepSeek'in popülaritesi, OpenAI, Perplexity ve Google gibi büyük ABD oyuncularının sunduklarıyla rekabet edebilecek gibi görünen güçlü AI yetenekleri sayesinde yükseldi.

Başlangıçta ücretsiz olarak sunulması, benimsenmesini daha da artırarak onu uygulama mağazası listelerinin zirvesine taşıdı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Ancak bu hızlı başarı, artan incelemeyi beraberinde getirdi. DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin Komünist Partisi ile bağlantılı bir Çin kuruluşuyla paylaştığını öne süren raporlar ortaya çıktı.

Güvenlik araştırmacılarının, yapay zekanın içinde kullanıcı bilgilerini ABD'de zaten yasaklanmış olan devlete ait bir telekomünikasyon şirketi olan China Mobile'a ileten bir kod keşfettikleri bildirildi.

Önerilen yasanın sponsorları, DeepSeek'in açık bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

DİĞER ÜLKELER DE HAREKETE GEÇTİ

DeepSeek'in yükselişi artık jeopolitik bir sorun haline geldi. Avustralya, Güney Kore ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülke uygulamayı hükümet sistemlerinden yasakladı.