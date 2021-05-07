Dünya'ya düşmesi beklenen Çin roketi görüntülendi

İtalyan gök bilimci Gianluca Masi, kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşmesi beklenen Çin’e ait Long March 5B roketinin parçalarını ilk kez görüntülemeyi başardı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü, ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndan 29 Nisan'da uzaya fırlatmış, ancak roketin gövdesi kontrolden çıkmıştı.

Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gök bilimciler tarafından yayınlandı.

Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskobuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gök bilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskobumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu." dedi.

8 - 10 MAYIS ARASINDA DÜNYA'YA DÜŞECEK

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini açıklamıştı.

Howard, roket parçalarının nereye düşeceğinin Dünya'ya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini söylemişti.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Roket parçalarının düşebileceği yerler arasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'den birçok şehir var.

Parçaların kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade ediliyor.