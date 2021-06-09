El Salvador, Bitcoin karşılığında oturma izni veriyor

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk ülke El Salvador, şimdi de 3 Bitcoin karşılığında kalıcı oturma izni vermeye başladı.

Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke kripto paralar hakkında yeni düzenlemeler üzerinde çalışırken, Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'un planları oldukça farklı.

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçen El Salvador, şimdi de BTC karşılığında oturma izni vermeye başlıyor.

3 BITCOIN'E OTURMA İZNİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador'un 3 Bitcoin (yaklaşık 102 bin dolar) gönderen göçmenlere kalıcı oturma izni vereceğini söyledi.

Ülke ayrıca, yatırımcıların risk azaltmak ve oynaklığı dengelemek için kabaca 150 milyon dolar değerinde bir BTC güvence fonu oluşturacak.

Yeni iş kollarının doğmasının önünün açılacağını söyleyen Bukele, şu an piyasadaki Bitcoin'in değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1'i bile El salvador'a yatırım olarak gelse, bunun ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nı yüzde 25 artıracağını söylemişti.

El Salvador’da işlerin nasıl yürüyeceği ve ülkenin istikrarsız ekonomisine Bitcoin'in çare olup olmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.