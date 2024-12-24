Elon Musk'ın ChatGPT rakibi Grok, iPhone'lara geliyor

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Elon Musk'ın X (Twitter) platformuna entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu Grok, artık bağımsız bir uygulama olarak iOS kullanıcılarına sunuluyor. Grok, aynı zamanda web üzerinden de erişilebilir olacak.

iOS UYGULAMASI TEST AŞAMASINDA

Grok, şu anda Avustralya ve birkaç ülkede beta aşamasında olan bağımsız bir iOS uygulaması olarak test ediliyor.

Uygulama, web ve X platformundan gerçek zamanlı verileri kullanarak metin yeniden yazma, özetleme, soru cevaplama ve görüntü oluşturma gibi özellikler sunuyor.

xAI, Grok'u web üzerinden erişilebilir hale getirmek için Grok.com adlı bir web sitesi de hazırlıyor. Site şu anda "yakında" mesajıyla erişime kapalı.

Grok, ilk çıktığında Gemini ve ChatGPT gibi rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak uygulama, özellikle görüntü oluşturma konusunda hızlı bir gelişim gösterdi.



