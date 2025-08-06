Elon Musk'ın ‘Starlink uydu zinciri' Erzincan'da görüntülendi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gökyüzüne bakanlar beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.
Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, büyük heyecan oluşturdu.
STARLİNK UYDULARI GÖRÜLDÜ
Akşam saatlerinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.
Vatandaşlar, sıra dışı gökyüzü görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı.
ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLİYOR
Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.
Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.