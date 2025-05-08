En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

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Sony, her ay olduğu gibi Nisan 2025 için de PlayStation platformunda en çok indirilen oyunları açıkladı.

ABD/Kanada ve Avrupa bölgeleri için ayrı ayrı PS5, PS4 ve ücretsiz oyunlar kategorilerinde yayınlanan listelerde, özellikle Xbox Game Studios'a ait oyunların üst sıralarda yer alması ve eski yapımların popülerliğinin devam etmesi öne çıktı.

NİSAN AYINDA PLAYSTATION'DA ÖNE ÇIKANLAR

PlayStation en çok indirilenler Nisan 2025 verileri, oyuncu tercihlerindeki ilginç dinamikleri gözler önüne serdi.

PlayStation 5 tarafında, ABD/Kanada listesinin zirvesinde geçtiğimiz ay yayınlanan ve büyük ilgi gören The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered yer aldı.

Avrupa'da ise nisan sonunda PS5'e gelen ve büyük bir oyuncu kitlesi tarafından indirilen Xbox oyunu Forza Horizon 5 ilk sırayı kaparken, Oblivion Remastered ve Minecraft da her iki bölgede üst sıralarda kendine yer buldu.

PS4 VE ÜCRETSİZ OYUNLARDA DEĞİŞMEYEN LİDERLER

PS4 kategorisinde ise hem ABD/Kanada'da hem de Avrupa'da zirvenin sahibi, çıkışının üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen popülerliğini koruyan Red Dead Redemption 2 oldu.

Ücretsiz oyunlar listesinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Fortnite her iki bölgede de liderliğini sürdürürken, onu Call of Duty: Warzone ve Roblox gibi popüler oyunlar takip etti.