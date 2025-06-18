En güçlü Android oyun tableti: RedMagic Tablet 3 Pro

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Nubia'nın oyun odaklı markası RedMagic, daha önce Çin'de tanıttığı ve piyasadaki en güçlü Android tablet olma özelliğini taşıyan RedMagic Tablet 3 Pro'nun küresel lansmanını duyurdu. Tablet, uluslararası pazarlarda "RedMagic Astra Oyun Tableti" adıyla satılacak.

SNAPDRAGON 8 ELITE İŞLEMCİ

Tabletin "piyasadaki en güçlü Android tablet" olma iddiası, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Leading Version yonga setinden almasından geliyor.

Bu, Samsung'un Galaxy S25 serisinde de kullanılan, standart modelin hız aşırtmalı bir versiyonu.

RedMagic Astra, bu güçlü işlemciyi 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle birleştiriyor.

Ayrıca, 8.200 mAh kapasiteli devasa bataryası, boyutundaki bir tablet için sektördeki en hızlı olan 80W kablolu şarj desteği sunuyor.

Piyasadaki birçok güçlü tabletin aksine, RedMagic Astra kompakt bir yapıya sahip. Cihaz, 2400 x 1504 piksel çözünürlüğe ve 165Hz gibi çok yüksek bir yenileme hızına sahip 9,06 inçlik bir OLED ekrana sahip. RedMagic'e göre bu, sektörün ilk OLED oyun tableti.

RedMagic, güçlü Android oyun tabletinin 1 Temmuz'dan itibaren uluslararası alanda satışa sunulacağını doğruladı.

Cihazın Çin'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 550 dolar olsa da küresel fiyatlandırma henüz açıklanmadı.