Eski cihazlarda dokunmatik ekran gecikmesi nasıl düzeltilir

Eskiyen telefon veya tabletlerde zamanla dokunmatik ekran hassasiyetinin azalması, kullanıcılar için can sıkıcı bir deneyime dönüşebilir.

Neyse ki, cihazınızın performansını artırmak ve bu sorunu gidermek için atabileceğiniz birkaç basit adım mevcut.

İLK ADIM: EKRAN TEMİZLİĞİ VE KORUYUCU KONTROLÜ

Ekranınızdaki kir birikintileri hassasiyeti önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle mikrofiber bir bezle düzenli olarak temizlemek tepki süresini iyileştirir.

Ayrıca kalın veya kalitesiz bir ekran koruyucu da gecikmeye neden olabilir; koruyucuyu geçici olarak çıkarıp durumu test etmeyi düşünebilirsiniz.

AYARLARI VE YAZILIMI KONTROL EDİN

Cihazınızın ayarlar menüsünden "dokunma hassasiyeti" seçeneğini artırmak ve en son yazılım güncellemesini yüklemek, performans sorunlarını sıklıkla çözer.

Bazı eski cihazlarda bulunan manuel kalibrasyon araçları ise, ekranın dokunuşlarınızı daha doğru kaydetmesi için ince ayar yapmanıza olanak tanır.