Eski Harvard profesörü, savaşları önleyen yapay zeka geliştirdi

Küresel gerginliklerin arttığı bir dönemde, Harvard'ın eski siyaset bilimcisi ve Anadyr Horizon'un kurucu ortağı Arvid Bell, savaşları öngörmek ve önlemek için yapay zekadan (YZ) yararlanan "North Star" adlı yenilikçi bir yazılım geliştirdi.

Bu yazılım, dünya liderlerine potansiyel krizleri yönetmede yeni bir araç sunmayı vadediyor.

DÜNYA LİDERLERİNİN "DİJİTAL İKİZLERİ" İLE SİMÜLASYON YAPILIYOR

North Star yazılımı, dünya liderlerinin "dijital ikizlerini" oluşturarak çalışıyor. Bu dijital ikizler, liderlerin kişiliklerini, karar alma mekanizmalarını ve hatta uyku eksikliği gibi anlık faktörleri bile taklit ederek, farklı senaryolarda nasıl davranacaklarını simüle ediyor.

Bu sayede yazılım, olası çatışmaları haftalar veya aylar öncesinden tahmin edebiliyor.

DİPLOMASİDE "OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN" BİR ARAÇ

North Star'ın öngörü yeteneklerinin, diplomatlar ve politikacılar için oyunun kurallarını değiştirebileceği belirtiliyor.

Bell'e göre bu araç, liderlerin çatışma zamanlarında müzakere stratejileri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak savaşları önleyebilir.

Bell, bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklıyor. Ona göre, eğer Başkan John F. Kennedy'nin Küba Füze Krizi öncesinde North Star gibi bir araca erişimi olsaydı, krize yanıt vermek için 13 gün yerine altı ayı olabilirdi.