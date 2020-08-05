FIFA 21'in resmi oynanış videosu yayınlandı

EA, yayınladığı yeni bir videoda FIFA 21'in oynanış mekaniklerinden bahsetti.

Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılmıştı.

Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak FIFA 21, 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Ultimate sürümünü alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.

Oyunun yayınlanmasına aylar kala EA'den resmi bir oynanış videosu geldi. Oynanış mekaniklerinin ve oyun özelliklerinin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Daha gelişmiş oyuncu pozisyonları ve gol fırsatları sağlayacak oyun, gelişmiş yapay zeka sayesinde pozisyonları ve oyuncuların konumunu ayrıntılı bir şekilde analiz edecek.

FIFA 21 FİYAT

FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:

PlayStation 4:

FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

Xbox One:

FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

PC: