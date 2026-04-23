Fransa hükümetine siber saldırı: 19 milyon vatandaşın verileri çalındı

Fransa Ulusal Güvenli Belgeler Ajansı (ANTS) tarafından 15 Nisan'da tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı'nca doğrulanan veri ihlali, ülkede büyük bir güvenlik endişesine yol açtı.

İsimler, doğum yeri ve tarihleri, posta ve e-posta adresleri, telefon numaraları ile şifreler bilgisayar korsanlarının eline geçti.

Bir hacker, kurumun resmi açıklamasından önce bir forumda tam 19 milyon kayıttan oluşan devasa bir veritabanına sahip olduğunu duyurdu.

HASSAS BELGELER VE HESAPLAR GÜVENDE

Saldırı, ants.gouv.fr portalı üzerindeki hem kişisel hem de profesyonel hesapları doğrudan etkiledi.

Ancak yetkililer, idari işlemler sırasında sisteme yüklenen resmi evraklar gibi daha kritik materyallerin bu ihlalden etkilenmediğini belirtti.

Ayrıca ele geçirilen verilerin platformdaki kullanıcı hesaplarına yetkisiz giriş yapmak için kullanılamayacağı da vurgulandı.

KİMLİK AVI VE DOLANDIRICILIK RİSKİNE DİKKAT

Saldırının kaynağı ve hangi grup tarafından yapıldığı henüz bilinmezken, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşların hesaplarında şu an için acil bir işlem yapmasına gerek olmadığını ancak ele geçirilen iletişim bilgileri üzerinden yapılabilecek olası kimlik avı (phishing) ve dolandırıcılık girişimlerine karşı son derece dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.