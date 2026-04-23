Rus yetkililer, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörizm şüphelisi ilan etti

Rus yetkililer, mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u resmi olarak terörizm şüphelisi listesine ekledi.

Bu karar doğrultusunda hazırlanan tebligat, devletin uygulama üzerindeki kontrol çabalarının bir yansıması olarak Durov'un 20 yıldır yaşamadığı eski bir adrese iletildi.

Pavel Durov, kendisine yöneltilen bu ağır suçlamaların temelinde ifade özgürlüğünü ve yazışma gizliliğini savunmasının yattığını ifade etti.

Telegram yönetimi de platform üzerinden yasa dışı herhangi bir faaliyetin yürütüldüğü iddialarını net bir şekilde yalanladı.

DEVLET DESTEKLİ MAX UYGULAMASI DEVREDE

Rus hükümeti, Telegram'ın geniş çaplı etkisini kırmak amacıyla vatandaşları devlet tarafından desteklenen MAX adlı mesajlaşma uygulamasına geçmeye zorluyor.

Özellikle Rus ve Ukraynalı kullanıcıların Telegram'a olan yoğun bağımlılığı, dijital mahremiyet ile devlet kontrolü arasındaki gerginliğin giderek artmasına neden oluyor.