Gemini, son uzantısıyla Google Asistan'a daha az bağımlı hale geliyor

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Google'ın gelişmiş yapay zeka sohbet botu Gemini, "Gemini Utilities Extension" adlı yeni bir uzantıya kavuştu.

Bu uzantı, kullanıcıların Android cihazlarını ve uygulamalarını sesli veya yazılı komutlarla kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Böylece Gemini, Google Asistan'a olan bağımlılığını azaltarak daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

GEMINI UTILITIES EXTENSION İLE NELER YAPILABİLİR

Gemini Utilities Extension, Android cihazlarda birçok farklı görevi yerine getirebilme kapasitesine sahip. Bu uzantı sayesinde kullanıcılar şunları yapabilir:

Alarm ve zamanlayıcıları yönetme Uygulamaları açma.

Medya oynatmayı kontrol etme.

Cihaz ayarlarını (ses, parlaklık vb.) düzenleme.

Fotoğraf ve ekran görüntüsü alma.

Tek bir komutla birden fazla eylem gerçekleştirme.

Gemini Utilities Extension, Saat uygulaması üzerinde de kapsamlı bir kontrol sağlıyor. Kullanıcılar, alarmları ve zamanlayıcıları ayarlayabilir, yönetebilir, silebilir, erteleyebilir veya durdurabilir.

Gemini Utilities Extension henüz tüm kullanıcılara sunulmadı ve şu anda sadece İngilizce dil desteği bulunuyor.

Ancak Google, bu uzantının gelecekte daha fazla kullanıcıya ulaşmasını ve dil desteğinin genişletilmesini hedefliyor.

Gemini Utilities Extension, Google Asistan'ın sunduğu birçok özelliği zaten bünyesinde barındırıyor ve hatta bazı alanlarda daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Bu durum, Gemini'nin ileride Google Asistan'ın yerini alıp almayacağı sorusunu akıllara getiriyor.