Google doğruladı: Android 16 haziranda geliyor

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Google, Android kullanıcıları için heyecan verici bir haberi doğruladı: Android 16, Haziran 2025'te yayınlanacak!

Bu, Google'ın Android yayın stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Şirket, yeni işletim sistemini önceki sürümlere göre yaklaşık dört ay daha erken kullanıma sunacak.

Bu değişikliğin, akıllı telefon üreticilerinin yeni işletim sistemini daha hızlı benimsemelerine ve güncellemeleri kullanıcılara daha verimli bir şekilde sunmalarına yardımcı olması bekleniyor.

GELİŞTİRME SÜRECİNDE SON AŞAMA

AndroidPolice'a göre, Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat, Google'ın dahili yayın tarihini karşılamak için programa uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

Geliştirme ekibi hala bazı hataları gidermekle meşgul olsa da Samat sürece güvendiğini ifade etti.

Bu hızlandırılmış zaman çizelgesinin başlıca nedenlerinden biri, Google'ın Trunk Stable geliştirme modeline geçişi.

Bu yeni yaklaşım, tüm geliştiricilerin ayrı ayrı birden fazla dalda çalışmak yerine tek bir kod dalına katkıda bulunmalarına olanak tanıyor. Bu sayede, Android'in geliştirme süreci basitleştiriliyor ve hızlandırılıyor.

İKİNCİ YARIDA KÜÇÜK BİR GÜNCELLEME DAHA GELECEK

Google, haziran ayındaki büyük Android 16 lansmanının ardından 2025'in ikinci yarısında daha küçük bir Android 16 güncellemesi yayınlamayı planlıyor.

Bu yeni stratejiyle kullanıcılar, daha hızlı ve daha kararlı Android güncellemeleri bekleyebilirler.