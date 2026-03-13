Google, İsrail merkezli siber güvenlik şirketini 32 milyar dolara satın aldı

İsrail ve Amerika ortaklı siber güvenlik girişimi Wiz, Google Cloud ekosistemine katılmak üzere 32 milyar dolara satıldı.

Bu devasa anlaşma, hem İsrail teknoloji sektörünün hem de Google'ın kurumsal tarihinin en büyük tek seferlik satın alımı olarak kayıtlara geçti.

WİZ MARKASI VE HİZMETLERİ KORUNACAK

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, şirketin mevcut markasını koruyarak diğer büyük bulut sağlayıcılarıyla da çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi platformları destekleyen Wiz, tüm bulut ortamlarında müşterilerini güvence altına almayı sürdürecek.

Daha önce 2024 yılında 23 milyar dolarlık teklifi reddeden Wiz, antitröst incelemeleriyle boğuşan bu yeni anlaşma için ABD ve Avrupa Birliği'nden nihai onayı aldı.

Sektördeki büyük güvenlik açıklarını ortaya çıkaran araştırma ekibiyle tanınan şirket, bu tarihi satışı Tel Aviv'de üç milyon dolarlık bir etkinlikle kutladı.