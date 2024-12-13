Google, popüler iPhone özelliğini Android telefonlara getiriyor

Haber Merkezi

Hareket halindeyken telefon kullanmak, bazı kişilerde mide bulantısı ve baş dönmesine neden olabiliyor. Google, bu sorunu çözmek için Android'e "Motion Cues" adlı yeni bir özellik ekliyor.

HAREKET HASTALIĞINA SON

Motion Cues, hareket halindeyken telefon ekranında beliren küçük noktalar aracılığıyla beyne hareket sinyalleri göndererek hareket hastalığını önlemeyi amaçlıyor. Bu özellik, Apple'ın iOS 18'de sunduğu "Vehicle Motion Cues" özelliğine benziyor.

Motion Cues, Google Play Store beta sürümünün kodunda keşfedildi.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AYARLAR

Motion Cues, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilebilecek. Özellik, hareket halindeyken otomatik olarak etkinleştirilebilecek veya manuel olarak kontrol edilebilecek.

Motion Cues, gelecekte farklı uygulamalarda da kullanılabilecek. Bu sayede, Android kullanıcıları hareket halindeyken daha rahat bir şekilde telefonlarını kullanabilecekler.

ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Motion Cues özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak, Google'ın bu özelliği Android'in bir sonraki sürümünde veya bir Google Play sistem güncellemesiyle yayınlaması bekleniyor.