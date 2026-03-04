M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları

Teknoloji devi Apple, gelişmiş paketleme teknolojisiyle ürettiği yeni Fusion mimarisine sahip M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro bilgisayarlarını tanıttı.

Yeni modeller, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen standart M5 çipli versiyonun ardından serinin en güçlü donanım seçenekleri olarak raflardaki yerini alıyor.

DÜNYANIN EN HIZLI İŞLEMCİ ÇEKİRDEKLERİ

Yeni dizüstü bilgisayarlar, aynı endüstriyel tasarımı korurken içerisindeki 18 çekirdeğe kadar ulaşabilen işlemci gücüyle markanın bugüne kadarki en performanslı modelleri ünvanını kazanıyor.

Şirketin dünyanın en hızlı işlemci çekirdekleri olarak adlandırdığı bu donanım, yeni N1 kablosuz çip ilavesiyle teknolojik gücünü perçinliyor.

İKİ KAT HIZLI DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

Bilgisayarların güncellenen SSD performansı, önceki nesillere kıyasla iki kat daha hızlı bir şekilde çalışarak veri aktarımını hızlandırıyor.

Depolama kapasiteleri de artırılarak M5 Pro modellerinde bir terabayt, M5 Max versiyonlarında ise iki terabaytlık seçenekler standart olarak kullanıcılara sunulacak.

YENİ MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATLARI

Ön siparişe açılan ve 14 ile 16 inç ekran seçeneklerine sahip olan yeni seri, 11 Mart tarihinde resmi olarak mağazalarda satışa çıkacak.

Serinin M5 Pro işlemcili modeli 134 bin 999 TL'den, en üst donanıma sahip M5 Max çipli versiyonu ise 222 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla satılacak.