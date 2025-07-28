Google, Street View'da çıplak yakalanan adama tazminat ödeyecek

Google, Arjantin'de yürüttüğü Street View çekimleri sırasında bir polis memurunu kendi bahçesinde çıplak halde görüntüleyince mahkemelik oldu.

Yıllar süren hukuk mücadelesinin sonunda teknoloji devi, mahremiyet ihlali nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

FOTOĞRAF VİRAL OLDU

2017'de yaşanan olayda, 2 metrelik duvarın arkasında olmasına rağmen fotoğrafı çekilen adamın görüntüsü, ev adresiyle birlikte Google Haritalar'da yayınlandı.

Görüntünün Arjantin televizyonunda gösterilmesi ve sosyal medyada viral olması üzerine adam, iş yerinde ve mahallesinde alay konusu oldu.

TEMYİZ MAHKEMESİ "MAHREMİYET İHLALİ" DEDİ

İlk mahkeme adamın talebini reddetse de temyiz mahkemesi kararı bozarak fotoğrafın kamusal alanda değil, özel mülkte çekildiğini vurguladı.

Mahkeme, Google'ın yüz ve plaka bulanıklaştırma teknolojisine sahipken daha dikkatli olması gerektiğine hükmederek şirketi yaklaşık 12 bin 500 dolar tazminat ödemeye mahkum etti.